REVIVEZ - C'est Alexandra qui remporte "Koh-Lanta : les 4 Terres"

Après 40 jours d'aventures aux Fidji, Koh-Lanta : les 4 Terres rendait vendredi soir son verdict. Après l'élimination de Dorian et Lola la semaine dernière lors de l'épreuve d'orientation, ils n'étaient plus que trois à briguer la victoire finale. Lors de l'ultime épisode diffusé ce soir sur TF1, Brice a remporté l'épreuve des poteaux devant Loïc. Alexandra était tombée la première. Mais le jeune DJ de la Creuse a choisi d'emmener la Wonder Woman de l'Est avec lui face au jury final. Un mauvais calcul puisqu'avec 7 voix contre 5, c'est sa rivale qui a été désignée grande gagnante de la saison et qui repart avec les 100.000 euros.

