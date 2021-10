REVIVEZ - "Danse avec les stars" : l'ex-Miss France Vaimalama Chaves éliminée, Bilal Hassani au sommet

ET MAINTENANT ?





Si Bilal et Jordan sont qualifiés pour la semaine prochaine, les cinq couples arrivés après eux au classement s'affrontent sur une figure imposée. Le moins bien noté rejoindre Lucie Lucas, Gérémy Credeville, Michou et leurs partenaires lors d'un face-à-face à quatre qui promet d'être tendu...





Après leur passage sur le parquet, le jury donne 20 points à Tayc et Fauve, 18 à Aurélie et Adrien, 16 à Dita et Christophe, 14 à Wejdene et Samuel et enfin 12 points à Vaimalama et Christian. Sans surprise, c'est l'ex-Miss France qui va au face-à-face avec Michou, Lucie Lucas et Gérémy Credeville.