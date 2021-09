REVIVEZ - "Danse avec les stars" : la chanteuse Lola Dubini est éliminée dès son premier prime

LOLA DUBINI EN PISTE





Chanteuse et humoriste, Lola Dubini danse un chacha avec son partenaire Joel Luzolo sur le mythique "Femme Like You" de K. Maro. Novice, la jeune femme a tout donné sur la piste. Mais elle n'a décroché aucun buzz du jury. Denitsa l'a trouvée "solaire". Mais la technique, c'est pas ça. François Alu a kiffé les les regards de Lola : "T'as des lasers !". Mais ça manquait de nuance, estime le nouveau. "Elle nous a bien donné son corps, baby", juge Jean-Paul. Chris, lui, est catastrophé par la chorégraphie. "Je n'avais plus de chacha au bout de cinq secondes, juste des pas !".





Verdict : 7 points pour Jean Paul, 5 pour Denitsa, 6 pour François, 4 pour Chris. Avec 22 points, Lola ne file pas dans la hot seat. Ouf !