REVIVEZ - "Danse avec les stars" : Wejdene éliminée, Bilal Hassani arrive en tête du classement

Et ce sixième prime se clôt sur l'élimination de Wejdene qui a quitté l'aventure avec le sourire en remerciant chaleureusement son danseur Samuel Texier. Aurélie Pons et Michou auront été sauvés par le public tandis que le jury a choisi de garder Gérémy Credeville et Lucie Lucas. Bilal Hassani a de nouveau marqué la soirée avec un quickstep de folie. Belle performance aussi pour Dita Von Teese et Tayc, qui ont échappé au face-à-face. On vous souhaite une belle nuit et on se donne rendez-vous vendredi prochain !