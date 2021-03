Cécile Bois dans "Gloria" sur TF1 : "C'est une série haletante, complexe et furieuse"

Gloria a du caractère, c'est vrai. Mais avant cette aventure, ce n'était pas une personne plus déterminée qu'une autre. C'est l'adversité qui a révélé qui elle est. C'est quelqu'un qui a été anciennement un peu trash, un peu rock et qui s'est embourgeoisée avec son métier, sa belle-famille et des exigences de luxe. La disparition de son mari va la rappeler à son essence et lui permettre de découvrir, bien malgré elle d'ailleurs, toutes les ressources qu'elle peut avoir.

C'est dans l'adversité qu'on se découvre le mieux, non ?

Oui, le film l'illustre parfaitement. Moi, à la lecture, je me disais : 'c'est pas possible, ce n'est pas humain tout ce qui lui arrive'. Je me demandais comment j'allais pouvoir ressourcer le personnage après une adversité permanente et constante. Mais quand on n'a pas le choix et qu'en plus on a des enfants, soit on vrille complètement, soit on fait face.

Vous tournez la 9e saison de Candice Renoir. Prenez-vous toujours autant de plaisir à l'incarner ?

Après avoir joué le personnage sombre de Gloria, retrouver Candice m'a fait beaucoup de bien. J'étais contente de retrouver sa légèreté et son côté un peu tordu. Ça m'a nettoyé de Gloria qui était un personnage très lourd à porter. Et surtout, je suis toujours très heureuse de retrouver mes camarades qui travaillent sur Candice Renoir, il y a une vraie communion depuis 9 ans maintenant.