Michaël Youn dans "Fugueuse" : "Je ne crois pas au mythe de la prostituée heureuse"

Les rôles sombres lui vont comme un gant. Après Les Bracelets rouges, Le jour où j’ai brûlé mon cœur ou plus récemment Une affaire française, Michaël Youn prouve à qui en doutait encore qu'il peut endosser des rôles dramatiques. Dans Fugueuse, la série choc de TF1, le trublion du petit écran se glisse dans la peau de Stéphane, un père de famille qui se rend compte que sa fille de 16 ans se prostitue par amour pour son petit ami, un rappeur qui la manipule. Un rôle qui a profondément touché le comédien.

Fugueuse est une fiction forte sur la prostitution adolescente. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet ?

J'ai été complètement happé par le scénario. Et je me suis dit que c'était un sujet nécessaire. Je ne soupçonnais d'ailleurs pas l'ampleur de la prostitution adolescente, qui touche 10.000 jeunes en France aujourd'hui. Et ça va d'ailleurs en empirant à cause des réseaux sociaux qui permettent de recruter de plus en plus facilement. Je me suis complètement projeté dans cette histoire, car je suis un père de famille.

Comme le montre la fiction, la prostitution touche des jeunes de tous les milieux…

Oui et c'est important de le préciser, car on pourrait penser que ça concerne surtout les familles pauvres ou avec des problèmes d'alcool, de violence ou de manque de communication. Mais dans les familles plus bourgeoises, beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles ne se rendent pas forcément compte qu'ils se font manipuler par des gens malveillants. Ce n'est pas un épiphénomène, mais quelque chose de très grave.