Son vrai nom, son métier, ses amours... qui est Dita Von Teese, la candidate la plus secrète de "Danse avec les stars" ?

C’est en 2002, alors qu’elle s’apprête à poser pour Playboy, que la jeune femme choisit de s’appeler Dita Von Teese. Le prénom Dita est un hommage à la star allemande du cinéma muet Dita Parlo, célèbre pour avoir joué en France dans L’Atalante de Jean Vigo et La Grande Illusion de Jean Renoir dans les années 1930. C’est en tournant les pages de l’annuaire à la dernière minute qu’elle opte pour le nom de famille Von Treese, avec un "r". Sauf qu’un employé du magazine va faire une faute de frappe et écrire Von Teese. On connaît la suite.

Dita a 19 ans lorsqu’elle entre pour la première fois dans un club de striptease. Fascinée, elle se fait engager mais compte bien se distinguer des blondes californiennes en imposant son style mi-glamour, mi-fétichiste. De fil en aiguille, elle pose dans des revues spécialisées avant de devenir au début des années 1990 la reine du néo-burlesque, se produisant dans des mises en scène sexy toujours plus élaborées. Mannequin, actrice, créatrice de lingerie, elle a également prêté son image à plusieurs marques comme Perrier et Virgin Atlantic, son visage apparaissant sur le flanc des avions de l’homme d’affaires Richard Branson...

Enfant, Dita suit une formation de danseuse classique et rêve de devenir ballerine. "J’étais très médiocre", avoue-t-elle dans une interview accordée en septembre à Vanity Fair. "Je me retrouvais toujours à faire la fleur dans Le Casse-Noisette parce que j’étais incapable de me rappeler la chorégraphie." Ce qui ne l'a pas empêché d'incorporer plus tard la danse à ses spectacles comme lorsqu'elle s'est produite au Crazy Horse à Paris...