"Je crois ferme en toi pour la suite" : Axel Bauer félicite son fils Jim, finaliste de "The Voice"

"Je suis heureux et fier que le public ait pu découvrir l’artiste de talent que tu es depuis toujours. Je crois ferme en toi pour la suite", insiste-t-il, signant son message d’un tendre "Dad" précédé d’un cœur. Axel Bauer avait déjà fait part de sa fierté dans les colonnes du Parisien le mois dernier. "Quand il était gamin, je lui avais déconseillé de faire une émission comme cela, car j’avais peur qu’il se fasse manger par les médias. Des craintes naturelles de parents. J’ai révisé mon jugement sur 'The Voice'. Non seulement y participer n’a rien de péjoratif, mais c’est presque une condition pour se lancer. Je trouve que c’est bien qu’il le fasse", déclarait-il alors.

Il assurait que Jim Bauer était "au-delà du rock, très ouvert et libre". "Il aime s’amuser et déteste qu’on le mette dans une case", martelait-il. On défie en effet quiconque de définir le style musical du jeune chanteur de 29 ans qui, à chacune de ses prestations dans "The Voice", a bluffé par son aisance et son charisme. Magnétique, presque hypnotique, il a déconstruit chacun des morceaux qu’il a interprétés pour mieux se les réapproprier. Peu importe le genre. De "Tata Yoyo" d’Annie Cordy à "Tout va bien" d’Orelsan, en passant par "Cry me a river" de Justin Timberlake. "On sent qu’il a comme une urgence, qu’il a quelque chose à dire et que ça transpire à travers son corps", a reconnu Calogero qui a chanté en duo avec lui lors de la finale ce samedi.