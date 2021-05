"The Voice" : et si c’était eux, les quatre finalistes ?

Qui d’Arthur, Jim Bauer, Tarik, Giada, Marghe, Cyprien, Niki Black ou Mentissa pourra prétendre au titre de "The Voice 2021" ? Prédire le nom des quatre finalistes semble bien présomptueux. Mais chez LCI, on a quand même tenté de lister nos favoris en piochant dans chaque équipe par souci d'équité. Sans rien présager de la suite, évidemment. Car le destin des huit talents repose désormais uniquement sur les votes des téléspectateurs.

Ses prestations mettent tout le monde d'accord. Révélation de cette dixième édition, Jim Bauer a prouvé qu'il était bien plus qu'un "fils de". Auteur et compositeur, le jeune chanteur de 29 ans a déjà une petite carrière derrière lui. Sa force ? Surprendre à chaque prestation en mettant toujours la barre plus haut. On se souvient encore de sa reprise de Tata Yoyo d'Annie Cordy.

"C’est un petit miracle de rencontrer quelqu’un comme lui", estime son coach qui ne cache pas son admiration. "'The Voice' c'est comme une série à laquelle on participe, mais sans savoir si on sera dans l'épisode d'après !", nous confiait avec humour Jim Bauer. Sera-t-il dans l'épisode final ?