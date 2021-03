"The Voice 2021" : les battles démarrent, voici nos 5 favoris pour la suite de la compétition

COUPS DE CŒUR – La saison 10 du télécrochet de TF1 passe la deuxième ce samedi 27 mars avec une nouvelle étape qui verra chaque coach décider du sort de ses talents. Cinq d’entre eux nous ont particulièrement touchés. Remporteront-ils leur duel ?

Ils sont 57 à avoir décroché leur ticket pour les battles. Mais seule la moitié d’entre eux pourront accéder aux K.O. La saison 10 de "The Voice" fait s’affronter les talents qualifiés dès ce samedi 27 mars lors d’une étape qui mettra les nerfs des coachs à rude épreuve. Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny devront constituer des duos ou des trios au sein de leur équipe sur des chansons qu’ils auront eux-mêmes choisies. Ce sera ensuite à eux de décider avec qui ils souhaitent poursuivre l’aventure. Dans leur préparation, les apprentis chanteurs seront accompagnés par neuf artistes représentatifs des différents courants de la musique française. Vald et Benjamin Biolay viendront épauler l’équipe de Marc Lavoine. Patrick Fiori, coach dans "The Voice Kids", et Calogero aideront les talents de Florent Pagny. Zaho, Vitaa et Slimane donneront un coup de main aux protégés d’Amel Bent. Quant à ceux de Vianney, ils seront entourés de Patrick Bruel et Véronique Sanson.

Toute l'info sur The Voice 2021

Alors que la victoire d’Abi s’était imposée comme une évidence dès son audition à l’aveugle l’an dernier, le dénouement semble plus difficile à cerner cette année. Car les voix et les styles sont plus que jamais multiples. Avant le début des battles, on se risque tout de même à établir une liste de favoris dans laquelle le rappeur The Vivi aurait pu avoir sa place s’il n’avait pas été évincé en raison d’anciens tweets racistes et homophobes.

Mentissa

Équipe Vianney Sa voix est si puissante qu’elle a été choisie pour habiller la toute première bande-annonce de l’émission. Mentissa a fait l’unanimité auprès des coachs avec une reprise piano-voix du tube pop de Dua Lipa "New Rules" lors de son audition à l’aveugle. Un frisson que la jeune femme de 21 ans pourrait bien provoquer encore et encore jusqu’à la fin de la saison. Aussi solaire que sensible, la chanteuse venue de Belgique a même deux fois plus de chance de l’emporter grâce à son ami Youssef qui a lui aussi rejoint l’équipe de Vianney. "On ne sera jamais concurrents parce que s’il gagne, je gagne aussi", assure-t-elle. Un état d’esprit positif qui fait beaucoup de bien.

En vidéo The Voice 2021 – Mentissa chante "New Rules" de Dua Lipa

Jim Bauer

Équipe Marc Lavoine Accompagné de sa guitare, il a conquis Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine dès les premières secondes de sa prestation sur "It’s a Man’s, Man’s, Man’s World" de James Brown. Un grain éraillé, une interprétation saisissante. Jim Bauer a impressionné les coachs en moins de trois minutes. Même Vianney, qui ne s’est pas retourné, a été séduit. Et nous de même. Qualifié de "pur artiste", le jeune homme de 29 ans est le fils des chanteurs Axel Bauer et Nathalie Cardone. Mais ce n’est pas vraiment ça que l’on retient de lui après son audition à l’aveugle, qui donne furieusement envie d’en découvrir plus sur son univers musical.

En vidéo The Voice 2021 – Jim Bauer chante "It’s a Man’s Man’s Man’s World" de James Brown

Tarik

Équipe Marc Lavoine Seul Marc Lavoine s’est retourné sur sa reprise d’un titre de Grand Corps Malade. Mais sa propre composition sur le thème de l’avortement a fait fondre Vianney en larmes. Aussi bon slameur que chanteur, Tarik pèse le poids des mots avec justesse et un timbre grave accrocheur. Lui qui rêve de "continuer à écrire des chansons pour les chanter devant un public" pourrait frapper un grand coup cette saison dans "The Voice".

En vidéo The Voice 2021 – Tarik émeut les coachs avec un titre de sa composition

Kay

Équipe Vianney Elle se rêve chanteuse ou hôtesse de l’air. Kay, 22 ans, a fait décoller les quatre coachs tout en douceur sur "I love you" de Billie Eilish. Sa prestation a même fait se bagarrer Vianney et Amel Bent, bloquée par son camarade. "Tu es bénie des dieux et des déesses. Ils se sont penchés sur ton berceau et ils ont dit 'Toi, tu vas chanter et émerveiller le monde avec ta voix'", lui a glissé Florent Pagny. On en est persuadé : sa voix cristalline n’est pas près de s’éteindre dans "The Voice".

En vidéo The Voice 2021 - Kay chante "I love you" de Billie Eilish

Edgar

Équipe Florent Pagny Il est l’un des benjamins du programme. Mais sa voix n’a rien de mineur. À 17 ans, Edgar a offert aux coachs l’une des auditions à l’aveugle les plus abouties de la saison. La preuve, les quatre se sont retournés. Trois étaient même debout pour l’applaudir à l’issue de sa performance sur "Ashes" de Céline Dion. Pour Florent Pagny, le timide lycéen a "un don". Tout simplement. Le principal intéressé confesse avoir "encore un peu de mal à comprendre qu’il a sa place ici". Mais s’il y a en un qui mérite de chanter encore sur la scène de "The Voice", c’est bien lui.

En vidéo The Voice 2021 - Edgar chante "Ashes" de Céline Dion

>> "The Voice 2021" : tous les samedis à 21h05 sur TF1 - retrouvez toutes les vidéos sur le site officiel de l'émission

Delphine DE FREITAS