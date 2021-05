"Il y a un peu de boulot !" : on s’est invité sur le plateau de "The Voice" avant les lives

Les premières notes de "My heart will go on" à la flûte se font entendre depuis l’orchestre installé en fond de scène. Suivies d’un grand éclat de rire général . Non, Marghe ne reprendra du Céline Dion mais chantera bien sur une épave de bateau. "Allez, on libère les axes de caméra s’il vous plaît", lâche le responsable plateau avant d’entamer un décompte de 5 secondes. Les lumières se font plus sombres, la fumée envahit l’espace. La Poitevine de 21 ans reprend un titre mythique réarrangé à son image, comme si la douceur avait rencontré la force. Et sa prestation n’a rien d’un naufrage. Bien au contraire. "Ohlala", lui dit Florent Pagny après l’avoir applaudie derrière son fauteuil. La suite de l’échange, inaudible, restera entre eux.