REVIVEZ - Marghe remporte "The Voice 2021"

Ils n'étaient plus quatre encore en lice. Quatre à espérer décrocher le trophée de The Voice 2021 ainsi que le contrat avec Universal qui l'accompagne. Arrivée sur la pointe des pieds dans l'aventure, c'est Marghe qui a su séduire les téléspectateurs. Membre de l'équipe de Florent Pagny, la jeune femme de 22 ans originaire de Madagascar et vivant à Poitiers a été sacrée plus belle voix de France avec 68% des voix face à Jim Bauer, protégé de Marc Lavoine.

Mentissa et Cyprien, talents épaulés par Vianney et Amel Bent, avaient été éliminés après un premier vote en milieu de soirée. Les quatre chanteurs avaient chacun interprété un titre solo puis un duo avec les artistes venus les soutenir : London Grammar, Grand Corps Malade, Louane et Calogero. Seuls Marghe et Jim Bauer ont eu l'opportunité de proposer un titre de leur composition. Une première dans l'histoire du programme.