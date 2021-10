"The Voice" : Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine de retour pour la saison 11

ON NE CHANGE PAS UNE ÉQUIPE QUI GAGNE - Le quatuor de l'édition précédente rempile pour une nouvelle salve d'auditions à l'aveugle qui seront enregistrées fin décembre et diffusées en 2022 sur TF1. Qui succédera à Marghe, sacrée plus belle voix de France au printemps dernier ?

Les tractations ont été longues. Mais pas parce qu'il a fallu les convaincre de revenir, bien au contraire. La production de "The Voice" a dû composer avec les plannings déjà chargés de chacun des membres du jury pour concocter celui de la saison 11 du télécrochet et a officialisé, ce lundi 25 octobre, le retour du "quatuor de rêve" de la précédente édition. Amel Bent, Vianney, Florent Pagny et Marc Lavoine retrouveront leurs fauteuils rouges et partiront en quête des nouveaux talents de la chanson française dès la fin décembre avec l'enregistrement des auditions à l'aveugle. Quatre artistes qui "conjuguent expérience, sincérité, sensibilité et enthousiasme", se réjouit déjà ITV Studios France.

C'est la première fois depuis la saison 2 que le casting des coachs n'est pas renouvelé d'une année sur l'autre. "Dès la fin de la précédente saison, il s'est imposé très naturellement que nous voulions repartir avec ce quatuor qui avait emballé le public et nos talents. D'autant plus que cette envie était partagée par les quatre coachs, qui souhaitaient revenir tous ensemble, avec la même bande", souligne dans Le Parisien Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement d'ITV Studios France qui évoque "17 versions de planning" envisagées pour jongler entre les tournées et les tournages de chacun.

Le coach à suivre sera plus que jamais Florent Pagny, lauréat de la saison 10 avec Marghe et de la saison All Stars avec Anne Sila. Le chanteur, qui s'apprête à célébrer ses 60 ans sur scène, détient le record de l'émission avec quatre victoires.

Delphine DE FREITAS

