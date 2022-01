Nolwenn Leroy en coach surprise, super cross-battles : comment l'émission "The Voice" se renouvelle

INÉDIT – Bientôt de retour pour une 11e saison, le télécrochet de TF1 entame une nouvelle décennie d’auditions avec des règles destinées à bousculer les talents. Explications.

Ils ont terminé le tournage de la première session de battles la veille au soir. "Jusqu’à tard", précise Nikos Aliagas, aux manettes de la traditionnelle conférence de presse présentant la prochaine saison ce jeudi 20 janvier. "The Voice" revient pour une 11e année, pour "une autre histoire" comme le chanteront les coachs en ouverture de l’émission. Changer une équipe qui gagne ? Très peu pour la production qui a reconduit son quatuor dans les fauteuils rouges. Une première depuis la saison 2.

Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de l'enregistrement des auditions à l'aveugle de la 11e saison de "The Voice". − Franck Castel/Bureau233

Très joueurs sur le plateau dès les auditions à l’aveugle, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine pourront s’amuser encore un peu plus avec des règles inédites venues pimenter l’aventure. À commencer par l’arrivée d’un cinquième coach. Annoncée en décembre, la participation de Nolwenn Leroy va s’avérer clé pour les talents qui n’ont vu aucun fauteuil se retourner. L’ancienne gagnante de la "Star Ac 2" aux trois millions d’albums vendus a pu repêcher quatre des 54 artistes non sélectionnés. Elle a visionné leurs prestations au calme, sans rien entendre des commentaires de ses camarades.

Les K.O., c'est fini !

"L’idée de ce coach surprise est partie d’une frustration qu’a notamment exprimée Florent Pagny l’an dernier", explique Pascal Guix, producteur artistique de l’émission. Lors de la saison 10, le chanteur avait poussé un coup de gueule après avoir laissé filer une jeune chanteuse de 18 ans. "On aurait dû y être. Au moins deux d’entre nous (…) On est comme des cons parce qu’on a trop de monde et il y a encore trop de monde à écouter", avait-il lâché. La production a souhaité offrir "une deuxième chance" aux talents, qui n’étaient pas au courant de ce possible sauvetage par Nolwenn Leroy. Les quatre miraculés ont appris qu’ils poursuivaient l’aventure "une dizaine de jours" après leur élimination.

"Nolwenn Leroy va constituer avec eux deux battles. Les deux gagnants pourront intégrer l’une des quatre équipes pour continuer la compétition le plus loin possible", détaille Pascal Guix. La production décrit la Bretonne comme une "coach géniale, investie et passionnée" qui a accompagné ses talents. Une mécanique "pleine d’émotions" selon les coachs, qui sera suivie d’une nouvelle étape.

Exit les K.O., les vainqueurs des battles s’affronteront lors des cross-battles. Lancée l’an dernier, cette dernière étape joue autant avec les nerfs des talents qu’avec ceux des coachs, qui font s’affronter leurs protégés en n'étant maîtres de rien. Cette épreuve est si redoutable que la production a décidé de l'organiser deux fois cette saison. Les places pour la demi-finale en direct se disputeront lors de "super cross-battles", qui réunira les talents issus des cross-battles. Autant vous dire que cette année, plus que les autres, la compétition n'a pas fini de nous réserver des surprises. Pour le meilleur et pour le pire.

Delphine DE FREITAS

