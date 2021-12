Talents hors normes, émotions fortes : ce qui vous attend dans la prochaine saison de "The Voice"

COULISSES – Ils sont de retour, plus en forme que jamais. Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny ont repris possession des fauteuils rouges avec un plaisir non dissimulé. On a assisté ce lundi 20 décembre aux auditions à l’aveugle de la 11e édition du télécrochet de TF1, qui sera diffusée en 2022. Attention, ça envoie !

Ils entament ensemble "une autre histoire", à l’image de la chanson de Gérard Blanc qu’ils interpréteront en ouverture de la saison. Mais la bonne humeur, elle, est toujours là. Leur complicité semble même encore plus forte. Ravis de leur première expérience commune, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny repartent en quête de talents bruts pour "The Voice". C’est la première en neuf ans que le casting des coachs n’est pas renouvelé d’une année sur l’autre. Une évidence à les voir rire, encore et encore.

Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine lors de l'enregistrement des auditions à l'aveugle de la 11e saison de "The Voice". − Franck Castel/Bureau233

Le quatuor s’est retrouvé deux jours plus tôt pour la toute première session d’auditions à l’aveugle de la saison 11 du télécrochet de TF1. Après un dimanche au repos, les voici de retour sur le plateau qu’a inauguré la production pour la demi-finale de "The Voice All Stars" il y a deux mois. Plus imposant, plus périlleux aussi. "Attention à la marche !", répétera Marc Lavoine à chacun des talents sur le départ. Amel Bent, dont le ventre arrondi est sublimé par une robe noire moulante, arrive à sa place au bras de Florent Pagny.

Dans cette émission, il y a de la place pour tout le monde - Vianney après le passage d'un talent en fauteuil roulant

"Il n’y a qu’un gentleman ici", s’amuse Vianney, plus pile électrique que jamais. Toujours debout quand il souhaite convaincre un talent de rejoindre son équipe, le chanteur ne tient pas en place. Son "petit plaisir" ? Sauter sur son fauteuil alors qu’il est en mouvement. "Vous pouvez le faire tourner et je le prends en route ?", demande celui qui, la saison passée, a cassé deux fauteuils et retarder le tournage avec ses acrobaties…. "Ah non, pas cette année ! Je ne suis pas en condition", sourit sa voisine, enceinte de son troisième enfant.

"C’est parti pour le premier talent. Bon tournage !", lance le régisseur à un plateau privé de public en raison du rebond de la crise sanitaire. Alors c’est dans une zone située loin du champ des caméras qu’on assiste aux auditions à l’aveugle. Une jeune femme en combinaison à sequins rose foncé fait son entrée et séduit d’emblée avec sa voix puissante. "Tu es une showgirl, tu es le genre de talents qu’on veut dans son équipe !", s’enthousiasme Amel Bent. Les buzz rouges se multiplient tout l’après-midi. Et nombreux sont ceux à séduire les quatre coachs.

ITV STUDIOS FRANCE/Bureau233

Il y a ceux qui surprennent, comme cette adolescente de 16 ans qui reprend un morceau de rock culte. "Je ne m’attendais pas à ça", s’étonne Vianney, "hyper énervé contre lui-même" de ne pas s’être retourné. Il y a ceux qui font danser, y compris Florent Pagny. "Je ne l’ai jamais vu comme ça", assure Amel Bent. Et il y a ceux qui émeuvent aux larmes, comme ce jeune homme en fauteuil roulant qui a fait le voyage depuis la Nouvelle-Calédonie pour chanter l’un des titres phares d’un des coachs. "Dans cette émission, il y a de la place pour tout le monde", insistera Vianney lors d’une séquence très émouvante.

Il y a les talents qui détonnent aussi, comme cette jeune Normande qui derrière son piano a offert "un moment de grâce comme il y en a peu", selon Amel Bent. Ou encore ce jeune homme tout timide venu chanter The Doors sans trop y croire. Et qui fera sourire tout le monde avec sa répartie acérée et son "Madame Bent". Entre chaque audition, les quatre coachs discutent, plaisantent. Florent Pagny fait même pleurer de rire un Marc Lavoine en grande forme. Taquin et pas avare en blagues, le chanteur a eu "du mal à trouver les mots" après la prestation d’un talent qui pourrait être l’une des révélations de la saison. "Je m’attendais juste à venir et à repartir", glisse l’aide-soignant de 30 ans qui a livré, accompagné de sa guitare électrique, une reprise pleine de délicatesse d’un classique de la chanson français trop rarement entendu. Un moment suspendu qui devrait toucher les téléspectateurs en plein cœur.

Delphine DE FREITAS

