"The Voice All Stars" : à quoi va ressembler la finale ?

"Les amis, on va commencer les répét’. On se met au casque", prévient celui chargé d’orchestrer la journée ce jeudi. Louis Delort est déjà derrière son piano, concentré. Avant d’être rapidement entouré de fumée dans laquelle évolue une danseuse perchée sur une sorte de boîte roulante. Suffisant pour donner l’impression qu’elle vole.

Ils profitent de leurs derniers instants sur cette scène qui les a vus grandir. Un calme relatif avant le grand rush du direct, qu’ils vivront deux fois en deux jours. Les finalistes de "The Voice All Stars" mettront en boîte vendredi leurs prestations qui seront diffusées le lendemain sur TF1 avant un retour au live pour l’annonce du gagnant. La faute à une collision dans l’emploi du temps, qui sera samedi soir en concert à Paris.

Le temps semble s’arrêter aussi quand Louis Delort reprend l’un des plus grands tubes d’un célèbre groupe britannique. Une interprétation vibrante, dans la lignée de celle de sa cross-battle sur "In my blood" de Shawn Mendes. "Je la fais un peu moins fort là, il est un peu tôt", glisse-t-il dans le micro après son deuxième passage. Premier talent de la journée, il retrouve ses camarades dans la foulée pour les derniers réglages de la collégiale qui ouvrira l’émission.

Le décor impressionne d’emblée et rappelle la toute première bande-annonce de cette saison all stars. Sauf que cette fois, les six finalistes sont sur leur 31. De loin, on ne voit d’ailleurs que la longue traîne de la robe rouge de Manon et les sequins pailletés de la robe violette d'Amalya. Et on n’entend que MB14 et Terence, lancés dans une reprise endiablée façon beatbox de "Bad Guy" de Billie Eilish, avant d’être gentiment rappelés à l’ordre. Car tout n’est pas encore parfait et le temps est limité.