Anne Sila ("The Voice All Stars") : "J'étais encore plus angoissée que la première fois"

Il y a des voix qui ne laissent pas indemnes. La sienne en fait partie. Il n’a d’ailleurs pas fallu plus de quelques secondes à Florent Pagny pour la reconnaître. En larmes, le coach de The Voice a retrouvé Anne Sila qu’il avait accompagnée en finale lors de la saison 4, il y a six ans.

Vous avez repris Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Mais qu’êtes-vous venue chercher en retentant l’aventure "The Voice" ?

Un petit peu de moi, un petit peu de la musique, un petit peu Florent peut-être et surtout le public. Ça fait du bien retrouver tout le monde et ce petit shot d’adrénaline.

Quelle a été votre première réaction quand la production vous a appelée en vous proposant de participer à cette saison All Stars totalement inédite ?

Je leur ai dit qu’ils étaient fous, comme d’habitude (elle rit). Puis je crois que j’ai dit quelque chose comme : "Franchement, je veux bien y réfléchir, mais je ne pense pas que je sois capable d’oser". Je me suis dit que ce serait génial de regarder, mais sans y être (elle rit). Et finalement je me suis fait avoir, comme à chaque fois. On voit ça comme un jeu, donc l’envie de jouer et de chanter a pris le dessus. On a aussi beaucoup de chance de faire de la musique avec des gens exceptionnels, de rencontrer des artistes différents. C’est ça qui, à chaque fois, gagne sur mon angoisse.

Votre angoisse avant de monter sur scène justement, était-elle la même que lors de votre toute première audition à l’aveugle ?

Oh non, c’était pire ! Il faudrait demander aux autres talents, mais j’ai l’impression que je ne suis pas la seule. Je m’étais dit que cette fois, j’allais profiter de l’expérience. Je l’ai fait plus qu’avant mais l’angoisse était décuplée. Je me suis dit : "Mais pourquoi je refais cette émission ? Je suis cinglée. Qu’est-ce que je fais là ?". Et puis on y retourne ! (elle rit).