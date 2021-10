"Ce sera un genre de mort subite" : "The Voice All Stars" pimente les règles pour sa demi-finale

INÉDIT - Ce samedi 16 octobre, les téléspectateurs seront les seuls maîtres du jeu et désigneront les finalistes de cette saison spéciale au terme d’une soirée qui verra s’affronter les talents trois par trois. LCI s’est glissé dans les coulisses des répétitions en quête de détails.

Assise dans le fauteuil de son coach, elle entend pour la première fois l’arrangement que tu lui as concocté l’orchestre. Sa voix s’élève au loin, comme pour déjà prendre possession du titre qu’elle interprétera en direct devant plusieurs millions de téléspectateurs deux jours plus tard. "Dominique vous remercie, elle adore la version", lance aux musiciens leur directeur musical Olivier Schultheis. La chanteuse se lève, s’installe derrière son micro et ferme les yeux avant de se lancer. Presque habitée. À l’issue de sa prestation, Florent Pagny la rejoint sur scène un grand sourire aux lèvres. Son visage semble satisfait mais ses mots nous sont inaudibles sans micro.

Toute l'info sur The Voice 2021

Thomas Braut/ITV/TF1/Bureau233

Car le plateau de "The Voice" a changé, beaucoup. Plus grande, moins ronde, l’aire de jeu des talents a gagné en profondeur et s’est offert un impressionnant mur d’écrans amovibles en fond de scène. Un nouveau décor que le public découvrira ce samedi à l’occasion d’une demi-finale aux règles inédites. Dominique Magloire nous parle "d’un genre de mort subite", Anne Sila évoque "une cross-battle à trois". "C’est une saison pour célébrer "The Voice", les all stars ont les épaules pour ça", insiste Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement chez ITV Studios France avant de détailler la mécanique redoutable qui rythmera l’émission et donnera les pleins pouvoirs aux téléspectateurs.

Quand le direct va commencer samedi, ni les coachs ni les talents ni Nikos Aliagas ne connaîtront la composition des cinq poules - Matthieu Grelier, directeur des programmes et du développement de ITV Studios France

"Un tirage au sort sera effectué samedi matin par notre huissier Maître Simonin dans son étude", nous explique-t-il. Cinq groupes de trois talents, "toutes équipes confondues", seront alors constitués. "Quand le direct va commencer samedi, ni les coachs ni les talents ni Nikos Aliagas ne connaîtront la composition des poules", précise Matthieu Grelier. À l’issue des prestations de chaque trio, celui ou celle qui aura récolté le plus de suffrages des téléspectateurs sera qualifié(e) pour la finale. Le public pourra ensuite sauver un sixième et dernier talent parmi les dix restants. De quoi perturber les chanteurs encore en compétition, eux qui imaginaient se produire sur scène les uns après les autres et découvrir les résultats des votes en fin de prime.

"On se demande si on va se trouver face à des talents qui chantent dans la même langue que nous, si ça va être un morceau entraînant, une ballade.… On ne sait pas trop comment ça va se passer", reconnaît Anne Sila. "On ne sait pas contre qui on va tomber donc vaut mieux chanter quelque chose qu’on a envie de chanter", souligne Anthony Touma qui "veut faire le show" samedi soir "et montrer un côté plus énervé". "Je vais même danser un peu", confesse le demi-finaliste de la saison 2 qui met toutes les chances de son côté pour aller plus loin qu’il y 8 ans. Le jeune homme d’origine libanaise nous a impressionnés lors de ses répétitions ce jeudi, livrant une reprise électrique d’un titre culte d’un des plus grands artistes mondiaux.

Tout le monde a une image de moi assez clean. On me compare souvent au blond de Gad Elmaleh donc j’ai envie de casser un peu ça - Terence, demi-finaliste de la saison 9

La quasi totalité des 15 demi-finalistes ont opté pour des chansons très populaires auxquelles ils ont ajouté leur touche personnelle. Comme Terence, demi-finaliste de la saison 9, qui prend le risque de proposer "une version un peu plus dark" d’un monument de la musique. "Tout le monde a une image de moi assez clean. On me compare souvent au blond de Gad Elmaleh donc j’ai envie de casser un peu ça", s’amuse-t-il. Will Barber a lui opté pour un standard rock qui "parle de famille". "Ça me fait penser à tout ce qu’on vit ici", souligne-t-il avec sa voix rauque.

En vidéo The Voice All Stars - Place à la demi-finale en direct

Réunis à Paris depuis une semaine pour préparer le prime, les talents témoignent d’une bonne entente non feinte. Et communicative. En coulisses, ça s’encourage, ça s’applaudit et ça se vanne aussi. "Ça ne marcherait pas si c’était chacun pour sa peau", insiste Anne Sila. Samedi, chacun stressera quand même un peu en attendant de connaître son ordre de passage. "Je n’aimerais pas être à la place du public, résume Anthony Touma, parce qu’à la maison je ne saurais pas pour qui voter". On avoue que nous non plus.

>> The Voice All Stars - toutes les vidéos sur le site officiel de l'émission

Delphine DE FREITAS

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.