"The Voice All Stars" : ces 6 talents qu’on aimerait voir en finale

COUPS DE CŒUR - Ce samedi 16 octobre, ils seront encore 15 à défendre leur place dans cette saison anniversaire du télécrochet de TF1. Malgré les règles inédites qui organiseront la demi-finale, on se risque à des pronostics très subjectifs.

Rarement l’anniversaire d’un programme n’aura été si émouvant. "The Voice" a fêté ses 10 ans avec une saison spéciale réunissant ses talents les plus emblématiques, du tout premier à s’être présenté devant les coachs à ceux qui ont frôlé la victoire. Quinze d’entre eux se produiront en direct, ce samedi 16 octobre, pour le premier des deux primes qui viendront conclure cette édition. Une demi-finale qui s’annonce surprenante car les chanteurs encore en lice seront divisés en cinq groupes de trois, déterminés par un tirage au sort. Un seul membre par trio sera qualifié pour l’ultime étape après le vote du public, qui en toute fin d’émission pourra sauver un sixième candidat. Alors même si le hasard jouera un rôle essentiel, voici ceux qu’on adorerait voir en finale. Et autant vous dire que le choix - ultra subjectif, on en convient - a été des plus cornéliens tant le niveau est élevé.

Anne Sila

Il y a des voix qui ne laissent pas indemnes. La sienne en fait partie. Finaliste de la saison 4, Anne Sila atteint à chacune de ses prestations le juste équilibre entre puissance et fragilité. Celle de samedi ne devrait pas faire exception. Pour la demi-finale, la jeune femme a fait le choix de rendre hommage à deux monstres de la chanson française avec un titre "vraiment représentatif de ce qu’on a peut-être de plus fort en France". "C’est une belle déclaration d’amour, je suis amoureuse donc je chante ça", sourit-elle. Un hymne à l’amour - mais pas celui de Piaf - qui devrait toucher en plein cœur le public, qui a voté pour elle à 73,7% lors des cross-battles.

Louis Delort

Beaucoup le voyaient remporter la toute première saison de "The Voice". Et si Louis Delort décrochait le trophée dix ans plus tard ? Sa voix grave a mûri mais n’a rien perdu de sa magie. Zazie en a eu des frissons lors de son audition à l’aveugle, Patrick Fiori a ressenti des émotions qu’il ne connaissait pas lors des cross-battles. Pour la finale, il a "longuement cherché" la chanson idéale qu’il a fini par trouver. Après deux titres en anglais, c’est en français qu’il ira à la conquête des téléspectateurs.

Amalya

Elle est aussi bouleversante que puissante, aussi émouvante qu’émotive. Amalya l’assure, elle "ne pouvait pas rêver meilleure saison All Stars". Ravie de retrouver "les mêmes équipes qu’il y a dix ans" devant et derrière la caméra, l’unique représentante de l’équipe de Jenifer use de sa voix en or pour véhiculer les messages qui lui tiennent à cœur. Il en sera de même samedi, avec une interprétation qu’on vous annonce déjà comme déchirante d’un tube iconique d’un des plus grands artistes américains.

Demi Mondaine

Dans son univers, se côtoient monstres et autres créatures magnétiques. Elle a fait entrer "The Voice" dans son monde lors de la saison 7, où elle s’est hissée jusqu’en demi-finale avec sa voix éraillée, ses interprétations habitées et ses tenues incroyables. Tête d’affiche de l’excellent "Fashion Freak Show" de Jean-Paul Gaultier, Demi Mondaine a prouvé qu’elle ne faisait pas les choses à moitié. Alors sa place ne peut être qu’en finale. Pour espérer y arriver, elle reprendra un morceau lourd de sens d’une artiste "qu’elle a écoutée toute sa vie". Préparez-vous, vous l’aurez rarement entendue comme ça.

Dominique Magloire

Le nom de l’émission a été fait pour elle. Demi-finaliste de la saison 1 de "The Voice", Dominique Magloire impressionne avec sa puissance vocale. Aussi à l’aise en français qu’en anglais, elle touche cette corde sensible qu’on a tous au plus profond de nous. La preuve, elle a éliminé l’un des favoris Olympe lors des cross-battles avec 58,5% des voix. Samedi, elle chantera "pour les êtres qu’elle aime et qui sont devenus des anges" dont son père. Un morceau d’une grande sensibilité, popularisé par la bande originale d’un film culte de la fin des années 1990, qui ne devrait laisser personne de marbre.

MB14

Il s’est classé juste derrière Slimane lors de la finale de la saison 5. MB14, c’est plus "The Voices" que "The Voice". Il rappe aussi bien qu’il chante, il chante aussi bien qu’il manie le beatbox. Lors des cross-battles, il s’est mis à nu et est venu uniquement avec sa voix pour évoquer sa "peur de l’échec" sur le titre du même nom d’Orelsan. Un moment fou qui a bluffé tout le monde, à commencer le public qui l’a qualifié pour les directs avec 73,1% des votes. Samedi, il s’attaque à un registre totalement éloigné du sien en y apportant évidemment sa touche. Et nous, on y croit !

L’outsider : Anthony Touma

Ok, ok, on avait dit six finalistes. Mais après avoir vu Anthony Touma se produire pendant les répétitions, notre sang n’a fait qu’un tour. Et on aurait bien été danser sur scène avec le demi-finaliste de la saison 2, qui proposera une reprise électrisante d’un tube mondialement connu. De quoi peut-être convaincre le public de le hisser enfin dans le dernier carré - ou plutôt le dernier rectangle vu la configuration de la finale.

