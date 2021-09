Coachs, candidats, règles : tout ce qu'il faut savoir sur "The Voice All Stars" Toute l'équipe de "The Voice All Stars" : Jenifer, Nikos, Patrick Fiori, Mika, Zazie et Florent Pagny. − Lionel Guericolas / TV / Bureau233

MUSIQUE – TF1 donne le coup d'envoi ce samedi d'une édition anniversaire où d’anciens candidats tentent à nouveau leur chance face à cinq coachs emblématiques de l’émission. Explications.

C'est une édition qui s'annonce grandiose. Ce samedi 11 septembre, TF1 diffuse une édition événement pour fêter les 10 ans de "The Voice" baptisée "The Voice All Stars". L'idée est de réunir des artistes qui ont marqué le programme et qui ont parfois été jusqu’à la finale, mais n’ont jamais gagné, dans une compétition chargée d'émotion. Les coachs reconnaitront-ils les chanteurs ? Se retourneront-ils ou non ? Les talents choisiront-ils les mêmes coachs s'ils sont pris ?

Qui sont les coachs ?

À saison exceptionnelle, jury exceptionnel avec non pas quatre mais cinq coachs des précédentes saisons qui ont été convoqués. On retrouvera donc trois chanteurs ; Florent Pagny, lauréat de la saison 1 avec Stephan Rizon, de la saison 5 avec Slimane et de la dernière en date avec Marghe ; Patrick Fiori lauréat de trois saisons de "The Voice Kids", qui retrouvera des petits candidats du programme également conviés pour cette édition collector ; Mika, qui a remporté la saison 3 avec Kendji Girac et la saison 8 avec Whitney Marin. Et deux chanteuses : Zazie, lauréate de la saison 4 avec Lilian Renaud et de la saison 7 avec Maëlle et Jenifer, qui a officié sur 5 saisons de la version adulte et qui a remporté deux fois la version kids.

Qui sont les talents ?

C'est la crème de la crème de "The Voice". Parmi les premiers noms dévoilés par la production on retrouvera Al.Hy (finaliste de la saison 1), Olympe (finaliste de la saison 2), Luc Arbogast, MB-14 (finaliste de "The Voice" 5), Emmy Liyana (saison 6) et Ecco (demi-finaliste de "The Voice" 7). Il y aura aussi Flo Malley, premier talent de la saison 1, qui inaugurera cette nouvelle émission.

Quelles sont les règles ?

Pour cette édition spéciale, la mécanique de l'émission sera quelque peu modifiée. Après les auditions à l’aveugle, la production a décidé de zapper l’étape des battles et des K.O. pour arriver directement aux cross-battles, expérimentées lors de la dernière saison. La grande finale verra les meilleurs d’entre eux s’affronter en live, avec à la clé un trophée qui aura une saveur toute particulière.

Rania Hoballah

