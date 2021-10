"The Voice All Stars" : Ed Sheeran viendra chanter avec un talent lors de la finale

Le chanteur anglais sera l'un des invités d'honneur de l'émission, qui accueillera également Clara Luciani, Nolwenn Leroy ainsi que les membres de la famille "The Voice" Amel Bent, Soprano et Garou, coach dès la toute première saison. Tous viendront chanter leurs nouveaux singles et partageront la scène avec l'un des six talents encore en lice.

Mais difficile de deviner qui aura les honneurs d'un duo avec Ed Sheeran tant le registre du Britannique est large. On l'imagine autant partager la douceur du morceau "Thinking Out Loud" avec Anne Sila que lâcher les chevaux à toute allure sur "You need me, I don't need you" avec MB14. Et si Amalya mêlait sa voix puissante à celle de Nolween Leroy ? Après sa prestation remarquée sur "I will always love you" en demi-finale, Terence pourrait à nouveau changer de registre et s'essayer à la pop parfois mélancolique de Clara Luciani.