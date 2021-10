EN DIRECT - Qui remportera "The Voice All Stars" ? Suivez la finale avec nous

Six talents emblématiques pour un seul trophée. La saison inédite "The Voice All Stars" se referme ce samedi 23 octobre après sept semaines de compétition sous haute tension. Cette édition anniversaire, qui marque les 10 ans de l'émission de TF1, voit s’affronter lors de son ultime prime six artistes aux voix singulières. Des voix aussi différentes que complémentaires.

Qui d’Anne Sila, MB14, Manon (équipe Florent Pagny), Amalya (équipe Jenifer), Terence (équipe Mika) ou Louis Delort (équipe Patrick Fiori) sera sacré vainqueur ? Chacun d'eux chantera un titre seul et un duo avec un artiste confirmé. Garou, Clara Luciani, Amel Bent, Soprano, Nolwenn Leroy et Ed Sheeran viendront les épauler. Autant de prestations qui ont été enregistrées dans les conditions du direct ce vendredi pour permettre à Mika d'y assister. En concert à la Philharmonie de Paris, le chanteur ne sera pas en plateau ce samedi pour la finale. Mais les votes et la révélation du vainqueur se feront bien en direct en fin de soirée.