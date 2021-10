"The Voice" : en larmes, Jenifer annonce qu'on ne la reverra "probablement" plus dans l'émission

Elle n'a pu contenir son émotion. Jenifer a versé quelques larmes à l'issue de la prestation solo d'Amalya, unique talent de son équipe en lice lors de la finale de "The Voice All Stars" qui a repris "All by myself" ce samedi 23 octobre. "Je suis très touchée forcément par elle, par son parcours, par son histoire", déclare la coach à propos de sa protégée qu'elle connaît depuis les débuts de l'émission.

"C'est tout ça qu'elle a réussi à exprimer dans cette chanson ("All by myself", ndlr). C'est comme si on était en connexion, c'est assez étrange. Merci Amalya, merci tout le monde", conclut-elle lors d'un discours qui sonne comme des adieux au programme qu'elle a aidé à construire. Jenifer est l'un des quatre coachs originaux de "The Voice", qu'elle a découvert avec Garou, Florent Pagny et Louis Bertignac. La chanteuse a participé au total à six saisons chez les adultes, sept chez les kids. Un record.