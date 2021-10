La finale de "The Voice All Stars" ne sera pas totalement en direct samedi soir

Le confinement avait privé Lara Fabian de finale dans son fauteuil lors de la saison 9. Positive au Covid, Jenifer avait elle aussi dû suivre le dénouement de la saison 7 de l'édition "Kids" à distance l’an dernier. C’est un tout autre problème qui va contraindre Mika à manquer l’ultime émission de "The Voice All Stars" ce samedi 23 octobre.

Pour lui permettre d’assister aux prestations, la première partie de la finale de "The Voice All Stars" sera enregistrée dans les conditions du direct vendredi soir en présence des cinq coachs. Une information dévoilée par Le Parisien et confirmée par la production à LCI. Le direct, le vrai, reprendra lui en fin de soirée avec Nikos Aliagas aux manettes ainsi que Jenifer, Zazie, Patrick Fiori et Florent Pagny dans leurs fauteuils. Les téléspectateurs pourront voter tout au long de l’émission samedi et le nom du vainqueur sera bien dévoilé en direct lui aussi.