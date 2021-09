"The Voice All Stars" : le show délirant de Frédéric Longbois a amusé les coachs "comme des fous"

Venu "donner du bonheur aux enfants et aux grandes personnes", il fait sien l’un des tubes les plus cultes d’Annie Cordy. Sur "Cho Ka Ka O", Frédéric Longbois fait le show jusque dans sa mise en scène. Derrière son piano, il enlève sa veste pailletée et dévoile une chemise aux manches colorées, ainsi qu’un accessoire assez indescriptible accroché dans son dos et composé de fleurs et d’ananas. Mika se lève et va danser devant ses camarades, les incitant à se retourner sans lui-même appuyer sur son buzzer.

L’aventure de Frédéric Longbois dans cette édition All Stars de The Voice s’arrêtera là. "On ne s’est pas retourné parce qu’on connaissait un peu l’issue. On savait qu’on aurait à chaque fois des tableaux rigolos et funs", explique Florent Pagny. "On s’est amusé comme des fous. Mais ce n’était pas juste rigolo, tempère Mika. Il y a eu aussi vraiment des moments de tendresse qui nous ont étonnés". "Avec ou sans ananas, ça me fait toujours tellement plaisir de te revoir", ajoute-t-il à celui qui avait rejoint son équipe il y a trois ans. Mais pas de quoi décontenancer le quinquagénaire qui est reparti en coulisses en souhaitant "une bonne saison" aux cinq coachs.