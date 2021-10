Louis Delort ("The Voice All Stars") : "J’ai enregistré un duo avec Anne Sila"

INTERVIEW - Qualifié pour la demi-finale qui se tient en direct ce samedi sur TF1, le chanteur découvert dans la première saison de l'émission fait un bilan "plutôt positif" des dix dernières années. Il revient pour LCI sur sa vie qu’il mène désormais loin de la capitale et ses futurs projets musicaux.

Son coach Patrick Fiori dit de lui qu’il est "un temple d’humilité et de talent". "Un martien" aussi, qui détonne dans la galaxie "The Voice". Finaliste de l’équipe de Garou lors de la toute première saison du télécrochet de TF1, Louis Delort chantera ce samedi 17 octobre en direct pour la demi-finale de l’édition All Stars célébrant les 10 ans du programme. Pour le public, c’était une évidence de le voir revenir. Pour lui aussi.

"J’imaginais depuis un certain temps de participer à nouveau à cette émission que j’avais tant aimé faire quand j’avais 18 ans. Ce sont des sensations qu’on n’oublie pas, des moments uniques", nous explique-t-il lors d’un appel en vision la semaine dernière, quelques jours après la diffusion d’une cross-battle mémorable face à Anahy.

Dernier talent de cette saison All Stars à défendre sa place, Louis Delort a livré une interprétation habitée de "In my blood" de Shawn Mendes. Un titre "libérateur" qui "lui parle de bout en bout". "On interprète le texte comme on veut. Pour moi, ça dit que malgré les coups qu’on prend dans la vie, on n’abandonne pas. Ça va concerner la musique, le quotidien aussi. J’ai fait des choix dans la vie qui m’ont fait revenir sur mes pas pour mieux repartir. À un moment donné, j’avais beaucoup de possibilités et j’ai tout laissé tomber pour repartir à la campagne, d’où je viens, et remonter quelque chose de plus solide", détaille-t-il.

Aujourd’hui âgé de 28 ans, le chanteur fait "un bilan plutôt positif" des dix années qui viennent de s’écouler. À commencer par son parcours dans "The Voice". Tout juste majeur, il s’inscrit "avec une idée en tête" : faire "avancer son groupe de l’époque The Shepherds". "Il y avait la possibilité de signer en maison de disques, ça me paraissait assez fou. Le public m’a emmené jusqu’en finale, ce que je n’attendais pas en commençant l’émission parce que je me voyais comme un chanteur de rock, mais pas comme une grande voix", se souvient-il.

Finaliste malheureux face à Stephan Rizon, il démarre sa carrière à 100 à l’heure. Il sort un premier album accompagné de son groupe, reçoit le NRJ Music Award de la révélation francophone de l’année et joue le premier rôle masculin de la comédie musicale "1789, les amants de la Bastille". "Mais je crois qu’à un moment donné, j’ai eu une idée trop précise de ce que je voulais, ce qui ne m’a pas permis d’absorber ce qu’on me proposait. J’ai fait des erreurs aussi dans le choix de mes managers… J’avais 18 ans, j’avais le droit de faire des erreurs", insiste-t-il. Alors après cinq ans, il quitte Paris pour l’Ain où il "prend le temps de respirer". "Il fallait que je le fasse, sinon j’aurais explosé", glisse-t-il. "Aujourd’hui, je me sens plus mature et plus prêt à faire des choses", poursuit-il.

Anima, c’est la musique que je kiffe le plus depuis que j’en fais - Louis Delort

Discret ces dernières années, Louis Delort n’a pas abandonné la musique pour autant. S’il a sorti un EP ("Stockholm") et un album ("La folie des hommes") en 2018, c’est en duo qu’il avance désormais. "Ma rencontre avec ma fiancée Angèle, ça a été un deuxième point de départ", assure-t-il. Le couple conjugue son amour au sein du groupe Anima. "Ma compagne m’a caché pendant un ou deux ans qu’elle faisait de la musique et puis un jour, je l’ai surprise en train de jouer du piano et de chanter", raconte-t-il. Leur collaboration artistique était née.

Ils écrivent en anglais, composent, enregistrent et mixent chez eux "une musique un peu planante mais en même temps assez pop". "On essaie de faire quelque chose d’assez aéré qui quand on l’écoute peut soit apaiser soit procurer des émotions", ajoute-t-il. Trois clips sont déjà disponibles sur leur page YouTube et d’autres devraient suivre prochainement. "C’est la musique que je kiffe le plus depuis que j’en fais. Peut-être que ça peut vous donner des envies d’aller voir ce que c’est", tease Louis Delort qui va aussi collaborer avec un autre talent emblématique de "The Voice".

Il n'y a pas d'album à la clé cette-année. Comme je suis un peu compétiteur, ça pourrait m’intéresser de gagner cette fois-ci". - Louis Delort

Sur ses réseaux sociaux, il a partagé une photo tout sourire en studio à côté d’Anne Sila. "C’est un duo qui se prépare sur une reprise qu’on a choisie et qui sera dans un album. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus. Je crois que ça va sortir fin novembre. On a enregistré avec une section de cordes, ce que je n’avais jamais fait dans ma vie, donc ça va donner un joli moment", promet-il.

Depuis le tournage des cross-battles en janvier, Louis Delort a repris sa vie loin des projecteurs. "Je donne des cours de chant dans une école, ma fiancée a son salon de tatouage et on travaille nos morceaux. On a aussi acheté une maison qu’on retape donc ça prend pas mal de temps. C’est passé assez vite", relate-t-il. Samedi soir, il sait déjà qu’il aura "des papillons dans le ventre" en se produisant en direct.

À l’issue de son audition à l’aveugle, Florent Pagny a répété que Louis Delort ne voulait pas remporter la première saison. Alors souhaite-t-il inverser la tendance pour les All Stars ? "Il y a dix ans, il y avait un contrat à la clé avec plus ou moins une obligation de sortir un album dans les trois mois. C’est ça qui m’avait fait peur. Cette année, il n'y a pas de disque donc on revient un peu pour le plaisir, ce sera un titre honorifique. Et comme je suis un peu compétiteur, ça pourrait m’intéresser de gagner cette fois-ci".

Delphine DE FREITAS

