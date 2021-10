"The Voice All Stars" : qui a le plus de chances de remporter la finale ?

TROPHÉE EN VUE - Ils sont encore six à espérer remporter un titre honorifique qui célèbre les 10 ans du télécrochet de TF1. Avant la diffusion de la finale ce samedi 23 octobre, on analyse les forces en présence.

Ils martèlent que la compétition entre eux n’existe pas. Un seul talent repartira pourtant avec le trophée de "The Voice All Stars" ce samedi 23 octobre, à l’issue d’une finale qu’on imagine déjà très disputée. Car cette saison anniversaire, qui marque les 10 ans de l'émission, voit s’affronter lors de son ultime prime six artistes aux voix singulières. Des voix aussi différentes que complémentaires. Qui d’Anne Sila, MB14, Manon (équipe Florent Pagny), Amalya (équipe Jenifer), Terence (équipe Mika) ou Louis Delort (équipe Patrick Fiori) sera sacré vainqueur ? On a tenté de faire nos pronostics, pourcentages au total pas très mathématique à la clé.

La favorite : Anne Sila

Elle a survolé son trio de la demi-finale avec 78% des votes, un score qui ferait pâlir de jalousie tous les hommes politiques. Celle que son coach qualifie de "prodige" a survolé cette saison all stars avec une aisance insolente, alliant la douceur cristalline de son timbre à la puissance de son coffre sur des interprétations parfaites. Son point faible ? Peut-être le manque de prise de risque dans ses choix de chansons, plutôt classiques. Et si elle surprenait tout le monde en finale ? Ses chances de l’emporter : 78%, pour le symbole.

La surprise : MB14

Il fait ce qu’aucun autre de ses concurrents ne fait. Jouer avec sa voix de multiples façons, à l’image du chiffre qui constitue son nom de scène. MB14 chante aussi bien qu’il rappe, maniant les mots avec une dextérité impressionnante et offrant des versions totalement inédites de morceaux cultes qu'on a souvent pensé inamovibles. En demi-finale, il a déjà récolté plus de voix que l’autre chouchou du public Louis Delort au sein du même trio. Et faut-il rappeler que seul Slimane a fait mieux que lui lors de la finale de la saison 5 ? Ses chances de l’emporter : 70%.

La benjamine : Manon

Elle est la seule représentante de l’édition kids en finale. Et c’est peu dire que sa prestation en demi-finale a impressionné. En chantant tout en puissance "Je viens du Sud", la Marseillaise de 18 ans a touché en plein cœur les téléspectateurs qui l’ont préférée au showman Anthony Touma et à l’envoûtante Demi Mondaine. À l’image de Dominique Magloire éliminée la semaine dernière et d'Amalya, le nom de l’émission semble avoir été fait pour elle. Une grande voix, dans la lignée de Lara Fabian, dont raffole le public français. De quoi permettre à la jeune coiffeuse de coiffer au poteau tous ses concurrents. Ses chances de l’emporter : 35%.

La conquérante : Amalya

Certains internautes lui ont reproché de trop prendre la parole. Mais c’est justement son engagement qui donne encore plus de force à ses prestations. Amalya le répète : elle n’est pas venue à "The Voice All Stars" pour gagner mais "pour passer des messages". Elle a chanté pour les artistes en pleine renaissance après la mise à l’arrêt de la culture à cause de la pandémie, elle a chanté pour la planète. Nul doute qu’elle devrait aussi choisir de mettre en lumière un sujet qui lui tient à cœur en finale. Un combo magique avec sa voix en or pour lui permettre d’offrir le trophée à sa coach Jenifer ? Ses chances de l’emporter : 40%.

L'outsider : Terence

Il est le dernier à avoir été sélectionné à l’issue des trios. Une surprise pour lui à en croire son visage à l’annonce de son nom. Demi-finaliste de la saison 9, Terence a ému avec une version sombre de "I will always love you". Une interprétation impeccable pour le Franco-écossais qui voulait "casser son image du Blond de Gad Elmaleh". Arrivé sur la pointe des pieds, le timide gaillard a gagné en confiance en lui et est prêt à s’imposer sans qu’on s’y attende vraiment. Sa victoire serait d’autant plus inédite qu’elle se ferait sans son coach Mika, en concert à ce moment-là. Ses chances de l’emporter : 35%.

Le miraculé : Louis Delort

La finale, il a bien cru ne pas la voir. Repêché par le public en toute fin d’émission parmi les dix derniers demi-finalistes, Louis Delort a eu la preuve que les téléspectateurs ne l’avaient pas oublié. Sa voix presque éraillée n’est jamais aussi mise en valeur que quand il s’accompagne au piano avant de lâcher les fauves. C’est exactement ce qu’il fera samedi lors de la finale, qui marquera également ses retrouvailles avec son tout premier coach Garou. Une réunion qu’on espère bien musicale aussi autour d’un duo… et pourquoi pas du trophée qui leur a échappé il y a dix ans. Ses chances de l'emporter : 60%.

Delphine DE FREITAS

