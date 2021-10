"Venez me chercher" : éliminée de "The Voice", Al.Hy revient avec un nouveau single

MUSIQUE - La chanteuse qui vient de se faire éliminer de "The Voice All Stars" a dévoilé une chanson qu'elle a écrite et composée elle-même.

Son élimination a été un choc pour tout le monde. Mais Al.Hy a su rebondir. Alors qu'elle vient de quitter l'aventure de "The Voice All Stars", la chanteuse à la voix puissante a dévoilé une chanson très personnelle, comme elle l'avait promis. "Si on voit la vie comme un concours, j’ai perdu. Et ça rend triste, ou ça rend content (c’est selon)", a écrit Al.Hy sur son compte Instagram samedi soir, juste après la diffusion de son élimination.

"Si on ne voit pas la vie comme ça, j’ai juste chanté et failli faire un malaise en public. Mais rien de trop grave. Parce que ce n’était pas complètement moi. Complètement moi sort demain à minuit sur toutes les plateformes. Ça s’appelle 'Venez me chercher'. Et c’est ma chanson", a expliqué cette jeune parisienne de 27 ans va qui va bientôt sortir un album chez Jo&Co, le label de Claudio Capéo et Hoshi.

Mélancolique et planant à l'image de son interprète, Venez me chercher est une chanson très personnelle dans laquelle Al.Hy se livre sans fard. "Venez me chercher maintenant/ Je vis dans la lune je comprends pas les gens/ J'ai beau regardé droit devant/ Le ciel est trop court et mon coeur est trop grand", chante la jeune femme qui admet qu'elle s'est toujours sentie à côté de la plaque dans la vie. "J'ai été propulsée dans l'émission comme un spermatozoïde... tout jeune, mais motivé quand même !", nous confiait avec humour Al.Hy il y a quelques semaines.

Rania Hoballah

