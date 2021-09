"The Voice All Stars" : Victoria Adamo séduit les coachs pour la 3e fois, un record

INÉDIT - Originaire de Marseille, la jeune chanteuse de 22 ans a tenté sa chance plus que n’importe quel autre talent dans l’histoire de l’émission. Sa prestation sur une chanson de Dalida n’a pas laissé indifférente Jenifer, qui l’a déjà coachée par deux fois dans le passé.

Nikos Aliagas parle d’elle comme d’un "talent historique". Car avant elle, personne n’avait tenté sa chance trois fois dans "The Voice". Après la saison 1 chez les kids et la saison 4 de la version adultes, Victoria Adamo revient frapper à la porte des coachs pour l’édition All Stars du concours de chant de TF1. La jeune femme de 22 ans originaire de Marseille a toujours rejoint l’équipe de Jenifer, sans jamais réussir à aller plus loin que les battles. Elle explique avoir vécu sa deuxième élimination "comme un échec".

"Je n’avais pas atteint les objectifs que je m’étais fixés, ça a été une très grosse déception", insiste Victoria Adamo, soulignant que "The Voice" "ne lui avait apporté que des choses positives". "J’ai eu la chance de faire de très belles scènes", raconte celle qui a chanté aux côtés des anciens gagnants du programme Lisandro Cuxi, Slimane ainsi que de Cock Robin et Aya Nakamura. "Aujourd’hui, je vis de la musique à 100%", dit-elle. Mais la chanteuse est bien déterminée à montrer à son ancienne coach qu’elle "a grandi" et "a appris".

On dirait Jenifer ! - Zazie et Patrick Fiori lors du refrain

En s’attaquant à "Mourir sur scène" de Dalida pour son audition à l’aveugle, Victoria Adamo titille la curiosité des coachs. "On dirait Jenifer !", lâchent Patrick Fiori et Zazie au moment du refrain. La Corse se retourne et reconnaît son ancienne protégée immédiatement. "Re-bienvenue", lui lance-t-elle. "C’est ton grain de voix, ton identité qui me séduit à chaque fois (…). Comme quoi tu vois, je serai là à chaque fois, peu importent les aventures. Je serai attentive", ajoute-t-elle.

Mika, qui s’est lui aussi retourné, tacle son choix "terrible" de chanson. Mais précise que "la voix est très bonne". Marquée par "deux belles expériences avec Jenifer qui se sont à son goût terminées trop tôt", Victoria Adamo se décide à suivre le chanteur britanico-libanais qui lui promet déjà "beaucoup de travail". Et si cette fois, son aventure "The Voice" ne s’arrêtait pas à l’issue de la deuxième étape ?

Delphine DE FREITAS

