The Voice All Stars" : Zazie ira en finale sans personne dans son équipe, une première

CHÔMAGE TECHNIQUE - Aucun de ses trois talents n’est parvenu à se qualifier ce samedi 16 octobre à l’issue d’une demi-finale très disputée. C’est en spectatrice que Zazie assistera au show de la semaine prochaine, du jamais-vu dans l'histoire de "The Voice".

Elle avait sous son aile les artistes les plus singuliers de la saison. Mais tous se sont arrêtés aux portes de la finale. Zazie assistera en solo, samedi prochain, à l'ultime émission de la saison "The Voice All Stars" qui célèbre les 10 ans du programme en réunissant ses talent emblématiques. Ce samedi 16 octobre, la chanteuse a assisté impuissante à l'éviction de Gjon's Tears, Demi Mondaine et Will Barber qui figuraient parmi les demi-finalistes. La faute sans doute à un mécanisme inédit qui a fait s'affronter les candidats encore en lice dans des groupes de trois pour un seul ticket gagnant à chaque fois.

Gjon's Tears, déjà demi-finaliste de la saison 8 et deuxième de l'Eurovision cette année, a "submergé d'émotion" Zazie. Mais n'a rien pu faire contre la grande favorite Anne Sila, qui a recueilli 78% des voix face à lui et Flo Malley. Malgré une interprétation touchante d'Edith Piaf, la piquante Demi Mondaine a elle vu la jeune Manon venue de "The Voice Kids" décrocher son billet pour la finale. Jusqu'au dernier trio de l'émission, trois coachs n'avait encore aucun qualifié. La faute à Florent Pagny qui a assisté à la victoire de trois de ses quatre talents.

Puis Terence a envoyé un Mika fou de joie en finale et Louis Delort a offert le dernier ticket à Patrick Fiori après une dernière salve de votes des téléspectateurs. De quoi laisser Zazie sur le carreau, sans talents pour samedi prochain. C'est la première fois depuis le lancement de "The Voice" qu'un coach se présente sans équipe pour la finale. Mais la victoire réside ailleurs pour la chanteuse qui a su mettre en avant des chanteurs aux univers divers et affirmés. Et pourrait bien collaborer très prochainement avec l'un d'eux, glissant à Gjon's Tears que "ce n'était pas fini". >> "The Voice All Stars" - toutes les vidéos sur le site officiel de l'émission

