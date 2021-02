"C’est les mêmes gars" : avec Tom Ross, Florent Pagny a trouvé son double dans "The Voice"

QUI SE RESSEMBLE S’ASSEMBLE – Ancien membre de la troupe de la comédie musicale "Roméo et Juliette", le "crooner de rock" de 48 ans a séduit Florent Pagny avec sa voix impressionnante. De quoi amuser les trois autres coachs qui n’ont pas manqué de souligner leurs points communs.

Les commentaires fusent une fois que le talent a quitté la scène. "Ce mec-là dans une comédie musicale, il fout tout le monde par terre", assure Marc Lavoine. "Il fait le méchant, direct", poursuit Amel Bent. Rarement les coachs de The Voice n’auront visé aussi juste. Car avant de venir tenter sa chance dans la dixième saison de l’émission ce samedi 27 février, Tom Ross a fait ses armes au sein de la troupe du spectacle Roméo et Juliette. Tybalt, le cousin de l’héroïne qui abat Mercutio, c’était lui.

Toute l'info sur The Voice 2021

Il y a des moments où je me demandais où vous alliez vous arrêter et comment on pouvait tenir une note aussi longtemps - Marc Lavoine

S’il participe aujourd’hui au télé crochet de TF1, c’est avant tout pour rendre fier son "coffre-fort", le surnom qu’il donne à sa femme et leurs cinq enfants. Le quadragénaire qui "chante depuis 25 ans à peu près" s’est attaqué à Creep de Radiohead pour tenter de séduire les coachs. Un choix risqué mais gagnant pour au moins deux d’entre eux, qui se sont retournés dès le refrain. "Merci de nous avoir chanté cette très difficile chanson avec autant de talent. Il y a des moments où je me demandais où vous alliez vous arrêter et comment on pouvait tenir une note aussi longtemps. Moi j’en suis incapable", remarque Marc Lavoine qui a été happé par cette voix semblable à celles "des crooners de rock qui lui plaisaient dans les années 70".

Florent Pagny l’appelle "jeune homme" et maintient son qualificatif même après avoir appris l’âge de Tom Ross. "Vous chantez comme un gamin mais vous avez 48 ans, ce qui fait qu’il y a plein de petits trucs où vous êtes presque un peu coincé. Mais vous êtes dans l’aventure, vous allez vous libérer et ça va être encore mieux", souligne-t-il. Des mots qui ont visiblement touché le talent, qui décide de rejoindre l’équipe de l’homme à la veste en python. Même voix puissante, même bouc. Les autres coachs ne manquent pas de pointer la ressemblance entre les deux hommes. "Non mais ils font la même taille", s’amuse Marc Lavoine. "C’est les mêmes gars", sourit Vianney. "Il chante super bien et je sais exactement où sont les défauts", s’enthousiasme Florent Pagny qui rebondit sur les remarques de ses petits camarades. "Et on fait la même taille oui, je vais pouvoir lui expliquer dans les yeux", rétorque-il. Voilà une association qui promet de faire des étincelles...

>> "The Voice 2021" : tous les samedis à 21h05 sur TF1 - retrouvez toutes les vidéos sur le site officiel de l'émission

Delphine DE FREITAS