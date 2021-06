"The Voice" fête ses 10 ans avec une édition "all stars" : quels talents seront de retour ?

La chaîne et ITV Studios France annoncent le retour "des plus belles voix qui ont marqué l’histoire du programme", pour une mécanique de départ qui reste inchangée. Tous repasseront la traditionnelle audition à l’aveugle. Sans aucune certitude de séduire les coachs, qui ne seront pas quatre mais cinq.

C’est une première mondiale. The Voice cède à la mode des saisons anniversaires en proposant une édition all stars qui s’annonce aussi étonnante que risquée pour les talents en lice. Car tous ont déjà marqué de leur empreinte les versions adultes ou kids du télé-crochet de TF1.

À saison exceptionnelle, dispositif exceptionnelle. Jenifer et Florent Pagny, présents aux côtés de la toute première promotion en 2012, seront rejoints par Zazie, Mika et Patrick Fiori, qui n’officiait jusqu’à présent qu’avec les juniors de The Voice Kids. Les cinq artistes se la jouent Tom Cruise dans la première bande-annonce du programme qu’a dévoilée la chaîne ce week-end. Tous escaladent un échafaudage pour se retrouver face à ceux qu’ils devront juger. Mais seront-ils reconnaître les voix des talents qu’ils ont peut-être coachés ?

Dans la bande-annonce, on distingue déjà Al.Hy (finaliste de la saison 1), Olympe (finaliste de la saison 2), MB14 (finaliste de la saison 5) et Louis Delort (finaliste de la saison 1). De quoi rassurer ceux qui craignaient une saison au rabais avec des talents pas franchement emblématiques.

Enregistré l’hiver dernier, ce The Voice All Stars sera diffusé à la rentrée. Le format sera "plus court, plus ramassé qu’une saison traditionnelle", précise à Télé Loisirs le directeur des programmes et du développement de ITV Studios France Matthieu Grelier. Pas de battles ni de KO, les chanteurs sélectionnés à l’issue des auditions à l’aveugle s’affronteront directement aux cross-battles – une étape de choc inaugurée lors de la saison 10 qui laisse le dernier mot au public présent sur le plateau. Dire qu'on a hâte est un doux euphémisme.