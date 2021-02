Luc Laversanne ("The Voice") : "Pour moi, c’est une sacrée revanche"

Quand les premières notes commencent, Amel Bent s’attend à ce que vous chantiez All by myself. Mais vous surprenez tout le monde en reprenant Le Chant des partisans. C’était une évidence pour vous ?

J’étais censé chanter Lovely de Billie Eilish mais j’ai changé à la dernière minute pour Le Chant des partisans. Je n’ai pas hésité une seule seconde parce que c’est une chanson qui me rappelle mon enfance. Petit, je faisais partie d’une fanfare et on a joué lors de beaucoup de commémorations. On se retrouvait devant un monument aux morts à chaque grande date historique et on participait au souvenir des anciens combattants. J’ai toujours trouvé ça émouvant d’entendre cette histoire. Ça me rappelle aussi ma famille, mes amis, mon village... J'ai aussi choisi cette chanson parce que les paroles correspondent beaucoup à ce qu’on est en train de vivre, métaphoriquement parlant.

Marc Lavoine rappelle justement que c’est une chanson "qui résonne avec l’actualité". En quoi cet hymne de la Résistance est-il toujours aussi puissant aujourd’hui ?

Parce que tout ce qui est dit dans cette chanson nous rappelle ce qui se passe en ce moment. "Ami, entends-tu le vol noir du corbeau sur nos plaines", c’est cette foutue épidémie. "Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu’on enchaîne", c’est le confinement. "Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c’est l’alarme", ça veut dire qu'on se révolte un peu parce qu’on en a marre de tout ça. Quand on allume la télévision, on n’entend que des catastrophes. On a besoin de positivité, on doit se faire un devoir d’être de bonne humeur et de sourire du matin jusqu’au soir.

Le Chant des partisans est aussi connu sous le titre de Chant de la libération. L’interpréter sur le plateau de The Voice, c’était aussi une façon de vous libérer de votre passé ?

Oh oui, oui ! Pour moi, c’est une sacrée revanche. Je n’ai pas eu une vie facile. Bien sûr qu’il y a pire que moi mais je déteste qu’on me plaigne. Je me suis battu pendant des années pour sortir de la rue, pour sortir des préjugés et pour faire mentir les gens qui disaient que j’étais un bon à rien qui ne ferait rien de sa vie. Aujourd’hui, j’ai très envie de retourner devant la caméra, de mettre mon pouce sous le menton et de leur faire "cheh "! (il rit).