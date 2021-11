Tricherie à "Koh-Lanta" : ce que pense Denis Brogniart de la faute de Teheiura

RÉACTIONS – Denis Brogniart s’est exprimé sur Instagram après la diffusion du dernier épisode de "Koh-Lanta", mardi soir. L’occasion pour l’animateur de rappeler son attachement à l’aventurier, coupable selon lui d’un "moment d’égarement".

"C’est le moment le plus difficile que j’ai eu à vivre dans Koh-Lanta face à un aventurier", avoue Denis Brogniart, dans un long message vidéo posté mardi soir, quelques heures après la diffusion du dernier épisode du jeu d’aventure de TF1. L’animateur fait bien évidemment à l’élimination de Teheiura, reconnu coupable de s’être alimenté en secret à deux reprises, avec l’aide de pêcheurs polynésiens. "Oui, il y a eu triche. Mais n’oubliez jamais que Koh-Lanta, c’est un jeu", rappelle d’emblée l’animateur. "Et un jeu extrêmement difficile. C’est le jeu à la télévision le plus complexe, le plus dur à vivre, celui qui met les aventuriers dans la situation de dénuement la plus importante. Ça fait 20 ans que je le constate."

Teheiura a "tout de suite reconnu les faits"

Denis Brogniart souligne que Teheiura s’est vite montré coopératif, dès lors que la tricherie a été découverte par les équipes de la production. "C’était pour lui une forme de soulagement que je vienne le voir. Pour qu’on mette un terme à ce moment d’égarement", explique-t-il. "Comme c’est un homme d’honneur, il a reconnu tout de suite ce qui s’était passé. Il a reconnu à un moment qu’il avait succombé à la tentation. Que c’était lui qui avait pris l’initiative dès l’instant où il avait reçu la proposition venant de l’extérieur. Il a eu la faiblesse, avec d’autres ensuite, d’en profiter", ajoute l’animateur, sans préciser les noms des fautifs.

Quid de la sanction ? "À situation extraordinaire, décision extraordinaire", souligne Denis Brogniart. "Sur place, sur le moment pas facile de savoir ce qui s’est passé. Est-ce qu’on a pris la bonne décision ? Je ne sais pas. En tout cas on a pris celle-là. En concertation, avec honnêteté. Et avec un maximum d’expérience qui est la nôtre et de recul."

En vidéo VIDEO LCI PLAY - Alexandra de "Koh-Lanta : la légende", l'interview

Pour lui, une chose est sûre, l’affaire ne remet pas en cause son admiration pour le candidat. "Ce qui s’est passé là est une péripétie. Une péripétie importante qu’il fallait sanctionner mais ça n’effacera jamais de la vie ce qu’est cet homme. Ce que tu es Teheiura. Ce que je pense de toi et des qualités humaines et d’aventurier qui sont les tiennes."

Jérôme Vermelin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.