VIDÉO - "Danse avec les stars" : Bilal Hassani livre un message puissant contre le harcèlement scolaire

À l’arrivée aucun buzz, bien sûr. Et une pluie de compliments mérités. "C'était très émouvant", dit Jean-Paul Gaultier. "Tu es un exemple pour plein de jeunes." François Alu, lui aussi a du mal à dissimuler son émotion. "Vous êtes beaux, les gars !", lance-t-il à Bilal et Jordan. Denitsa, elle aussi, est ravie : "J'adore cette émission pour les messages qu'on peut véhiculer grâce à la danse. Ce soir Bilal, tu étais un petit ange."

Crédités de 35 points, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac prennent la première place, délogeant Tayc et Fauve Hautot qui l’occupaient depuis le début de la soirée. Et se qualifient d’office pour le prime 6. La route est encore longue jusqu’à la finale. Mais on voit mal comment l’ancien représentant de la France à l’Eurovision pourrait en être absent…