VIDÉO - Olympe prêt à enflammer "The Voice All Stars" : "Ma voix, je l’ai apprivoisée"

Et si Olympe avait eu l’idée de "The Voice All Stars" avant tout le monde ? "Il y a deux ou trois ans, j’avais fait un tweet où je disais que ce serait vraiment génial de faire une saison avec tous les anciens sur le plateau, comme revenir un peu à la maison", raconte l’un des candidats les plus emblématiques de l’émission. "Du coup lorsqu’on m’a appelé j’ai dit 'oui, oui, oui, oui ! Allons-y !' Et après je me suis mis un peu à stresser."

Si vous avez manqué le début, Olympe a été révélé lors de la saison 2 de "The Voice", en 2013. Il avait 24 ans à l’époque, dont la moitié à écumer les concours de chant. Avec sa reprise mélodramatique de "Born To Die" de Lana Del Rey, il avait littéralement subjugué les quatre coachs, qui étaient à l’époque Florent Pagny, Garou, Louis Bertignac et Jenifer. Avant de choisir cette dernière pour la suite de l’aventure.