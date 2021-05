VIDÉO - Vincent de Koh-Lanta : "J’ai déposé l’expression 'I don’t want this' !"

"Je crois que j’ai bien tiré mon épingle du jeu !", savoure Vincent. Au fil des épisodes de "Koh-Lanta : les armes secrètes", cet analyste financier parisien de 28 ans s’est imposé comme l’un des candidats préférés des téléspectateurs. Le tournant ? Son face-à-face mémorable avec Shanice, son ex-coéquipière de l’équipe jaune, qui le menaçait de représailles s’il ne votait pas contre le binôme Maxine-Laure, deux ex-Rouges avec lesquelles il s’était lié d’amitié lors des ambassadeurs.

"I don’t want this !", va-t-il balancer à la caméra, balançant ainsi la première d’une série de punchlines qui fait un malheur sur les réseaux sociaux. "Ce n’est pas bossé, c’est au contraire bien improvisé", assure-t-il dans la vidéo ci-dessus. "J’ai vécu longtemps à l’étranger, j’ai beaucoup d’amis qui sont à l’international donc je parle beaucoup anglais et je pense que ça me rattrape !".

Si le bon mot a fait mouche, c’est aussi parce qu’il symbolise le parcours de ce fils d’agriculteurs qui n’a pas toujours eu la vie facile à l’école en raison de son côté "maniéré", comme il le dit avec élégance. "Faire Koh-Lanta, c’était un moyen pour moi de prendre une revanche", explique-t-il. "Tout ce qui est coup de pression, j’ai pu en recevoir au collège et au lycée et c’est quelque chose que je ne veux plus vivre. Cette émission, c’est une façon de démontrer qui je suis et la personnalité bien affirmée que je peux avoir."