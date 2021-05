Vincent éliminé de "Koh-Lanta" : "En rentrant, je me suis inscrit à une formation pour devenir coach de vie"

Alors qu’il se croyait protégé par le collier d’immunité de Laëtitia, son binôme durant l’épisode, la découverte par Lucie d’un bracelet noir a rebattu les cartes lors du conseil et entraîné le départ des deux candidats. Après nous avoir révélé qu’il avait déposé son désormais célèbre "I don’t want this" , Vincent nous en dit (un peu) plus sur ses projets à venir.

Non, je ne peux en vouloir à personne. Ça reste un jeu, on est là pour aller jusqu’au bout. Pourquoi le reprocher aux autres puisque moi-même j’ai joué ?

C’est difficile. Je savais que les votes allaient être contre moi, mais je me sentais donc protégé par le collier d’immunité de Laëtitia. Avec l’arme secrète, tout se passe très vite et je comprends que ça va être compliqué. Mais tout de suite j’essaie de prendre du recul et je me dis que c’est bien joué de la part de Lucie. Il me semble que je le dis. J’aurais été à sa place, j’aurais pu faire la même chose.

I didn’t want this ! Absolutely not ! Après c’était "Koh-Lanta : les armes secrètes", donc il faut l’accepter lorsqu’on joue. Qu’on gagne ou qu’on perde, j’avais signé pour ça.

Vincent être éliminé de cette manière… You didn’t want this, right ?

Non, je ne dis pas ça. Dans le cadre du jeu, j’étais là pour aller au bout et j’étais prêt à éliminer tout le monde. Après en rentrant en France, j’ai décidé de faire table rase de tout ce qui avait pu se passer et je n’ai aucun problème avec personne. Là on revit tous la diffusion comme si nous étions encore dans l’aventure. Je dis juste qu’il faut que ça se passe, que ça se tasse. Il faut le temps de digérer tout ça.

Je ne pense pas, non. Je trouve qu’il a eu des réactions parfois un peu démesurées. Il a aussi tenu certains propos à mon égard, comme lorsqu’il me traite de girouette. Alors que c’était le premier à faire la girouette ! Je crois qu’il faut toujours faire attention à ses propos et garder un minimum de bienveillance parce que nous sommes dans un jeu. Il ne faut pas l’oublier !

Oui, bien sûr. Pour rappel j’ai fait cette aventure pour trois raisons. D’abord le dépassement de soi et ça je l’ai clairement démontré. Ensuite par rapport à ma famille et là je crois qu’ils sont très fiers de moi. Enfin il y avait aussi une revanche sur la vie, une revanche sur les autres. Sur l’époque où j’étais toujours mis de côté et je pense m’être réellement affirmé au sein de cette aventure. Là aussi c’est une réelle fierté.

"I don't want this", c’est quelque chose de fort qui peut s’appliquer à plein de domaines - Vincent

Vous avez donc déposé l’expression "I don’t want this". Que comptez-vous en faire ? J’imagine que ce n’est pas simplement pour faire des t-shirts. Vous avez des idées ?

Bien sûr que j’ai des idées mais je les garde pour moi pour le moment. Des idées qu’il faut que je développe. L’une d’entre elles est franchement pas mal et on est loin des t-shirts ou du prêt-à-porter. J’ai plutôt envie de faire des choses engageantes et de créer quelque chose avec ce slogan, cette marque "I don’t want this". Je veux que ce soit chouette, sympa et "quali".

Cette punchline, c’est une affirmation de soi, n’est-ce pas ?

On peut le prendre comme on veut. Mais je pense que c’est quelque chose de fort qui peut s’appliquer à plein de domaines et c’est pour ça que j’ai préféré le déposer.