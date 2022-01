Violences faites aux femmes : Muriel Robin a un message pour les candidats à la présidentielle

Muriel Robin est sur tous les fronts en ce début d’année 2022. Sur scène avec un best of de ses meilleurs sketches comiques. À la télévision jeudi soir sur TF1 avec le coup d’envoi de "Mon Ange", une fiction policière en quatre épisodes. Elle y incarne Suzanne, une mère prête à tout pour retrouver sa fille disparue depuis huit ans. Mais la comédienne reste aussi une personnalité engagée. Très investie dans la lutte contre les violences faites aux femmes, celle qui a interprété Jacqueline Sauvage avoue sa frustration à l’issue du quinquennat d’Emmanuel Macron.

"Ils ont fait des choses, mais il reste beaucoup à faire", explique-t-elle dans les colonnes du Parisien . "On peut souffler des idées, ce que je fais à chaque fois que je vois quelqu’un d’important, comme dernièrement le Premier ministre. Mais ça ne va jamais assez vite", déplore-t-elle, citant en exemple la mort de Chahinez Daoud , brûlée vive par son mari après plusieurs signalements de violences conjugales. "C’est inadmissible", dénonce-t-elle.

Alors que la campagne pour l’Élysée s’intensifie, Muriel Robin regrette le manque d’intérêt des candidats pour la question. "Vous en entendez parler, vous ? Non, ce n’est pas du tout une priorité. Il faut sortir plus d’argent. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le font pas", regrette-t-elle. "Ils en ont sorti pour tout le monde – c’est génial d’ailleurs, bravo formidable", ajoute la comédienne au sujet de la gestion de la pandémie. "Mais il faut de l’argent pour les hébergements, pour les femmes et leurs enfants."

Muriel Robin conclut en donnant ce conseil aux candidats : "Mettez ce dossier sur le dessus de la pile. Celui ou celle qui règlera ça sera applaudi par tous les Français, toutes les Françaises. On rêve de ça, de celui ou celle qui dira : ‘je ne peux pas vivre avec des gens qui dorment dehors, je ne peux pas vivre avec des femmes qui tombent tous les deux jours, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous m’arrangez le truc’. Pourquoi il faut que ça prenne des années ? Et pendant ce temps-là des femmes meurent ? Non, moi je ne peux pas."