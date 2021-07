"The Prince" : la satire animée qui fait du prince George un héros chic et culotté

Écolier, futur roi et désormais héros de fiction. Le prince George a à peine huit ans et déjà une série animée qui porte son titre plutôt que son nom. The Prince le transforme en personnage de cartoon très sûr de lui et prêt à divulguer tous les secrets des Windsor. Sans aucun filtre.

"Excusez-moi, vous auriez du thé qui n’ait pas le goût de pisse", lance la tête blonde à son majordome avant de dire à un autre qu’il est "au bas de l’échelle". Tout est évidemment faux dans ce programme qui propose "une lecture satirique et décapante de la vie" de l’héritier du trône britannique sur un ton toujours plus grinçant. Moins réaliste que The Crown, plus piquant que l’hilarante The Windsors.