"The Voice" fait son retour sur TF1 dès le 6 février

Les fauteuils rouges sont prêts se retourner. Avec plus de folie encore que les années précédentes. "The Voice" vient redonner sa fièvre au samedi soir dès le 6 février à 21h05 avec le premier épisode de sa saison 10. Baptisée "The Voice 2021", cette nouvelle édition du télécrochet de TF1 marque le retour de Florent Pagny dans son costume de coach après deux ans d'absence et l'arrivée de Vianney, qui découvre la fonction aux côtés d'Amel Bent et Marc Lavoine.

Une émission forcément tournée dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire. Le public est désormais virtuel et c’est du coude que les quatre coachs viennent saluer les talents. Mais l'émotion, elle, reste intacte. La production promet "un casting très hétéroclite", mêlant les genres et laissant la place à des artistes engagés et désireux de porter un message.