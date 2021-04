"Je viens de prendre une grosse tarte" : les coachs de "The Voice" bluffés par Anik et Arthur

Les coachs leur ont réservé une standing ovation. La deuxième session des battles de "The Voice" s'est ouverte en beauté ce samedi avec un duo explosif entre Arthur et Anik, deux candidats à la puissance vocale incontestable. Talents de l'équipe de Marc Lavoine, la prof de chant québécoise et le jeune chanteur qui avait subjugué les coachs avec Sex on fire des Kings of Leon, se sont affrontés sur Under Pressure, de Queen et David Bowie.

"Vous avez ma gratitude et mon respect pour ce que vous venez de faire", a réagi Marc Lavoine à la fin de leur prestation détonante. "C'est incroyable ce que vous avez donné tous les deux, je viens de prendre une grosse tarte", a lancé Amel Bent. "C'est la battle qui m'a le plus scotchée depuis le début", a admis la coach.