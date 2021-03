VIDÉO - "The Voice" : l’attitude de Silvio lors des battles a fait débat auprès des coachs

DÉSACCORD - Pas franchement avenant avec son binôme Yannick Schlesser, le chanteur s’est attiré les foudres de Vianney et de Marc Lavoine qui ont critiqué une prestation un peu trop individualiste.

Sa voix nous a séduits dès son audition à l’aveugle. Son comportement lors des battles beaucoup moins. Le décor façon ring de boxe à beau avoir disparu, Silvio a approché cette nouvelle étape de "The Voice" comme un corps à corps. Une expérience contre son binôme, plus qu’avec. "C’est un duo, certes, mais c’est un combat. Qu’on s’entende là-dessus", commente-t-il avant de monter sur scène avec Yannick Schlesser pour interpréter "Dans le port d’Amsterdam" de Jacques Brel. Le combat a débuté dès la salle de répétitions, où les attendaient leur coach Florent Pagny et son invité Patrick Fiori. Silvio explique qu’il ne connaît "pas vraiment" le titre de Brel car il "chante peu de reprises de base". Il affirme même qu’il n’y a qu’à "The Voice" qu’il a chanté les morceaux des autres. "Je ne suis pas le gars qui va te faire un concert autour du feu et qui va te faire chanter l’équipe. Ce n’est pas du tout cet univers-là. Je chante uniquement mes textes", commente-t-il en salle d’interview avec une assurance déconcertante.

Sauf que de l’assurance à l’arrogance, il n’y a qu’un pas qu’il franchit aisément au moment d’évoquer Yannick Schlesser. S’il loue sa "voix puissante", il dit la trouver "un peu lisse". "Je m’ennuie un peu. Je pense que je pourrai apporter un peu plus de vie", estime-t-il. Une fois sur scène, Silvio donne tout. Il esquisse même quelques pas de danse. Sans jamais prêter attention à son partenaire. Une attitude qui a divisé les coachs. Vianney et Marc Lavoine d’un côté, Amel Bent et Florent Pagny de l’autre.

Silvio, pas un moment tu l’as regardé. On n’est pas dans la compétition au moment où l’on chante - Vianney

"Le seul moment où ça rassemblait à un duo, c’est à la fin parce que la mise en scène a exigé que vous vous regardiez. Mais sinon, Yannick a regardé Silvio pendant toute la chanson genre 'Eh mon pote, on est ensemble ou pas ?'", souligne Vianney. "Silvio, pas un moment, tu l’as regardé. On n’est pas dans la compétition au moment où l’on chante. Tu ne vas pas l’écraser, ce n’est pas ça l’intention. Ce n’est pas possible", poursuit-il. Marc Lavoine aussi rappelle à Silvio qu’il "n’était pas seul sur scène". Et que s’il a réussi à livrer une telle prestation, c’est surtout parce que son binôme lui a laissé l'espace pour le faire.

Amel Bent trouve au contraire que cette distance entre les deux talents a donné sa "magie" au moment. Elle imagine Yannick dans la posture du conteur délivrant un récit que Silvio s’est chargé de mettre en images. Une division qui a aussi séduit Florent Pagny, plutôt raccord avec l’analyse combattive de son talent. "Ça s’appelle quand même battle, ça veut dire duel. On a eu un duel qui n’était pas agressif. C’est juste qu’on a deux personnages bien différents, deux planètes bien différentes", insiste-t-il. Au moment de décider qui poursuivra l'aventure, il ne réfléchit pas trop longtemps. "Des talents comme Silvio, je n’en ai pas vu beaucoup. Je garde Silvio", lance-t-il. Un choix qui fera peut-être aussi débat chez les téléspectateurs.

