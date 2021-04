"The Voice" : mais qui a repêché Anaïd après sa battle perdue face à Youssef ?

Aux auditions à l'aveugle, ils avaient tous les deux séduits les quatre coachs. Anaïd et Youssef, les deux talents de l'équipe de Vianney, nous ont offert une battle d'une grande intensité sur Zina de Babylone. Candidats à la voix cristalline et à la personnalité attachante, ils s'étaient déjà distingués durant les auditions à l'aveugle. Anaïd, en reprenant un chant traditionnel arménien et Youssef en revisitant Fix You de Coldplay.