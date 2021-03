Jim Bauer : "The Voice me permet de raconter qui je suis"

Oui j'étais scotché, car c'est un de mes rappeurs préféré et personne ne nous avait prévenus. Quand on s'apprête à voir Marc Lavoine, on ne s'attend pas à voir Vald à ses côtés. J'avais l'impression que mon Instagram s'était retrouvé dans la vraie vie ! On a eu un petit regard complice avec Vald, car Luciano, qui est brésilien, ne savait pas qui c'était (Rires).

Nous, on l'a vécu comme un duo, pas un duel. C'était une expérience assez plaisante parce qu'on s'entendait très bien avec Luciano. On a vraiment beaucoup travaillé ensemble pour se sentir au maximum à l'aise et équilibrer nos chances.

Ça fait 10 ans que la production de "The Voice" vous court après. Qu'est-ce qui vous a fait céder cette année ?

Cette année, toutes les planètes étaient alignées. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais plus ouvert. Je me suis réveillé un matin et j'ai commencé à penser à plein de choses que je pouvais faire dans l'émission. Soudainement je ne percevais plus ça comme un télé-crochet, mais comme une œuvre que je pourrais créer, une sorte d'album, d'aventure. Je pense que j'aurai eu tort de le faire à 19 ans, je n'aurai pas été assez construit pour tenir ma barque. Je pense qu'il faut voir The Voice comme un outil et non comme une fin en soi.

Qu'attendez-vous de l'émission ?

"The Voice", c'est comme une petite histoire que je crée et qui me permet aussi de raconter un peu qui je suis, quel est mon parcours. C'est comme un CV que je déballe au fur et à mesure. "The Voice" c'est comme une série à laquelle on participe, mais sans savoir si on sera dans l'épisode d'après !