"The Voice" : Camille et "sa voix étrange" ont séduit les coachs

Elle a un timbre de voix peu commun. Camille s'est qualifiée lors de la dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". En reprenant le tube Dance Monkey de Tones and I à sa sauce, la jeune fille de 21 ans a eu la joie de voir se retourner Vianney et Amel Bent, complètement emballée par ce talent originaire de Niort. "Je n'ai plus de place dans mon équipe, mais je te veux", a lancé la coach. "Ta voix, c'est déjà une star à part entière ! En plus, t'as un feeling incroyable, tu grooves", a poursuivi la chanteuse qui a "trippé".