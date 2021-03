"Vous pensiez que j'étais à 'The Voice Kids'" : Élodie a surpris les coachs avec sa voix enfantine

PORTRAIT - Sa petite taille n'a jamais été un problème pour elle. Elodie, 39 ans, ne s'est pas qualifiée pour les Battles, mais elle a marqué cette dernière édition des auditions à l'aveugle de "The Voice".

Sa voix trop enfantine n'a pas convaincu les coachs. Mais son courage et sa sensibilité ont marqué cette dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Elodie, 39 ans, est une personne de petite taille, comme on dit. "Je mesure 1,12 m exactement", lance avec le sourire la candidate dans le portrait de présentation qui lui est consacré. Agée de 39 ans, elle explique que "cette différence" ne l'a jamais trop gênée. "Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, j'en ai fait une force plutôt qu'un handicap en fait".

"Quand on m'entend chanter, on dit souvent que j'ai une voix d'enfant, c'est ma particularité. Les coachs vont peut-être penser qu'ils se sont trompés d'émission et qu'ils sont à The Voice Kids !", s'amuse Elodie qui a choisi d'interpréter Si maman si, de France Gall, qu'elle dédie à sa propre mère qui s'est toujours inquiétée pour elle. Bien qu'ils aient été touchés, les coachs ne se sont malheureusement pas retournés. "J'étais très ému en écoutant cette chanson que vous avez très bien interprétée. C'était très touchant, mais ce qui m'a retenu, c'était parfois la justesse de certaines notes", a expliqué Marc Lavoine.

Il y a une beauté qui se dégage de ce plateau quand on vous voit, et vous étiez extrêmement belle ce soir et je suis désolé de ne pas avoir été au rendez-vous - Vianney

"Vous savez que vous avez une voix enfantine", a renchéri Florent Pagny qui pensait avoir à faire à un enfant. "Si j'entends des candidats qui sont trop proches de l'enfance, je me dis que je ne veux pas les bousculer. Mais vous nous avez fait une performance hyper intéressante qui allait très bien avec la chanson", a admis le coach. "Avec Amel on se disait qu'on aurait pu y aller, on était à rien", a confessé de son côté Vianney qui malgré les "petites imperfections de justesse" a trouvé cela "charmant". "C'est une surprise quand on se retourne et qu'on vous voit. J'imagine qu'il faut beaucoup de courage dans la vie en général", a estimé Vianney.

"Mais je le vis bien, ne vous inquiétez pas !", l'a rassuré Elodie. "Il y a une beauté qui se dégage de ce plateau quand on vous voit, et vous étiez extrêmement belle ce soir et je suis désolé de ne pas avoir été au rendez-vous pour ces vulgaires questions techniques", a déploré le nouveau coach.

Rania Hoballah