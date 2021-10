"Retour vers le futur" ce soir sur TMC : que deviennent Michael J. Fox et Christopher Lloyd ?

View this post on Instagram

Pour Michael J. Fox, devenu une star montante à Hollywood, tout a changé en 1998 lorsqu’il a révélé souffrir de la maladie de Parkinson, sept ans après un premier diagnostic qu’il avait tenu secret. Après avoir souffert d’une profonde dépression, il a remonté la pente grâce à l’aide de sa compagne, Tracy, et lancé la fondation qui porte son nom et contribue activement à la recherche contre la maladie.

C’est d’ailleurs grâce à son courage, et des traitements expérimentaux, qu’il a pu retrouver le chemin des plateaux télé où il a débuté, renouant avec le succès avec les séries Spin City puis The Michael J. Fox Show. Sa dernière apparition sur le petit écran remonte à 2020, l’acteur incarnant l’avocat Louis Canning dans la série The Good Fight, un spin off de The Good Wife, diffusé en France sur Prime Vidéo.

Lors du Awesome Com l’acteur qui vient d’avoir 60 ans avouait ne pas être sûr de reprendre le travail à l’avenir. "Mes bons jours sont derrière moi", expliquait-il. "Il y a des raisons à mes problèmes de mémorisation - qu'il s'agisse de l'âge, de problèmes cognitifs liés à la maladie ou du manque de sensation à cause de la colonne vertébrale - mais je lis tous ces éléments comme un message, un indicateur qui dit que je dois m'arrêter."