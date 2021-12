"Va faire 'The Voice' à Alger" : Amel Bent dénonce les attaques racistes

"Parfois, j'ai l'impression que ma seule présence dans le PAF, à l'époque où j'ai commencé, c'était déjà tellement politique en fait... Je le vois encore quand j'intègre le fauteuil de 'The Voice' et que je vois les commentaires sur Twitter. On a encore un tel chemin à faire ! Tout le monde n'est pas prêt à avoir une Rebeu sur le fauteuil", a estimé Amel Bent qui attend son troisième enfant.

"On m'a dit : 'Va faire The Voice à Alger'. Ce n'est pas tout le monde. Mais il y a une partie de la population qui n'est pas prête, qui a peur", déplore l'artiste qui retrouvera d'ailleurs son fameux fauteuil rouge dans "The Voice 2022", aux côtés de Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney