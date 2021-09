"Danse avec les stars" : mais qui est Aurélie Pons, l'ex-Miss et star de la série "Ici tout commence" ?

"Je n’imaginais pas y participer un jour", explique à Gala Aurélie Pons, racontant que c’est pour sa grand-mère de 94 ans qu’elle a accepté de relever le défi "Danse avec les stars". "Elle m’a dit : 'Si seulement je pouvais encore danser'. Elle adorait ça, alors je me suis lancée", détaille-t-elle. Clément Rémiens, son partenaire de jeu dans Ici tout commence et vainqueur du concours de danse en 2018, l’a aussi poussée à tenter sa chance. "Bien sûr que je lui ai conseillé de le faire. On en a discuté. Cela peut lui correspondre et elle peut plaire au public parce qu’elle est simple et naturelle", assure-t-il à Télé Loisirs.